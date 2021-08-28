Эталонные тыквы: Юдашкина вслед за Галкиным похвасталась богатым урожаем

Жена модельера позировала на фоне грядок в своем огороде. Она показала, что вырастила за лето.

Марина Юдашкина является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Они вместе уже 33 года. Примечательно, что модельер почти всегда появляется на публике со своей женой. Пара живет в особняке, где любит принимать гостей. На днях к ним домой заглянула Алла Пугачева. Они много лет дружат с певицей. Примадонна и ее муж Максим Галкин зачастую обмениваются с друзьями советами.

Не удивительно, что недавно Галкин похвастался богатым урожаем. У него выросли на грядках огурцы, помидоры, петрушка и укроп. Вслед за им решила показать свой огород Марина. Она запечатлелась на фоне ровных грядок, где выращивает разные ягоды, овощи и зелень. На этот раз жена Юдашкина собрала урожай тыкв, которые у нее выросли просто эталонного размера. Она показал несколько сортов плодов этого растения.

«Доброе, субботнее утро! Сбор урожая! Солнечного дня всем желаю!» — заявила Марина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Друзья тоже похвалили светскую львицу. «Вот это урожай», — написала Ида Достаман. «Ну ничего себе!», «Какой великолепный урожай! Марина, а это все тыквы с этих прям грядок?», «Марина, неужели этот урожай вырастили вы? Ну это же просто чудо», «Вы супер женщина: и гламур и огород! Это могут позволить себе реально самодостаточные люди», «Большущие вымахали», — прокомментировали пост подписчики.

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