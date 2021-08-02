Баклажаны, цукини и укроп: Максим Галкин с сыном Гарри устроил экскурсию по теплицам в Грязи

Максим Галкин в личном микроблоге поделился свежим видеороликом, похваставшись ухоженными и аккуратными грядками. Для этого шоумен вместе с семилетним сыном Гарри устроил мини-экскурсию по теплицам в деревне Грязь. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале не просто поселился в просторном особняке в Подмосковье, он также с семьей выращивает свой урожай в огороде. Позже, собрав ароматные овощи, Галкин отправился на кухню, чтобы приготовить летний витаминный салат для Аллы Пугачевой.

Примадонна осталась в восторге от угощения. Она с удовольствием съела пирожок, похвалив сынишку за кулинарный талант.

«Что в этой теплице? Сто лет не заходил сюда», — посетовал Максим.

«В этой теплице огурцы, а тут помидоры! Смотри, он как тыква», — восхищенно отметил Гарри.

«Ого, надо что-то приготовить, переросток! Какой размер», — вторит сыну шоумен.

«Тут баклажаны! Класс, у нас в Одессе их называли «синенькие». Это укроп, морковка, перец болгарский, есть еще и острый! А посмотри, какие у нас цукини! В сыре хорошо запекать», — добавил Галкин.

«Свежие помидоры, свежие помидоры! Бесплатно, всего за пять копеек», — следуя от теплиц к дому, шутил сын Аллы.

«Салат из своих овощей — это самое вкусное, что может быть», — резюмировал Максим, показав, какой летний салатик он приготовил для Пугачевой.