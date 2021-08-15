Простой стиль в роскошной обстановке: Юдашкина в «рваных» джинсах устроила в своем имении чаепитие

Марина и Валентин Юдашкины живут в роскошном особняке, выполненном в классическом стиле. Коттедж построен в элитном поселке Баковка в 5 километрах от Москвы по Минскому шоссе. Вокруг дома имеется обширный сад, по которому звездная чета любит прогуливаться. А за его забором растет Баковский лесопарк с живописными пейзажами.

больше по теме Дочь Николаева предстала в юрмальском особняке музыканта в топе оттенка «Тиффани» и лосинах с клеткой виши Ника поздравила маму с 39-летием.

Марина Юдашкина любит свой дом и сад, прилагая усилия к его обустройству лично. К примеру, даже стол из бетона она сделала самолично, вылив форму столешницы, отшлифовав его и покрыв лаком.

Результат своего труда жена Валентина Юдашкина показала в личном блоге. Знаменитая блондинка подала на него чай из самовара по русской традиции с сушками. При этом сама Марина Юдашкина оделась современно и по-простому – в черную приталенную рубашку и «рваные» джинсы того же оттенка.

Смотрите также