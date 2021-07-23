«Груши и яблочки для Аллуси?»: Галкин похвастался плодовым урожаем в Грязи

Максим Галкин очень гордится своим садом-огородом в подмосковной деревне Грязь. Шоумен устроил мини-экскурсию по участку, прилегающему к их особняку, и показал, какие плодовые деревья там растут. Ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале сам сажал яблони и груши. При этом муж Примадонны уточнил, что многие его поклонники считают, что саженцы появились на участке без его участия, их якобы посадили совсем другие люди, специально нанятые шоуменом. Но эту версию муж Аллы Пугачевой опроверг, он заявил, что лично сам занимался всеми вопросами и умеет владеть и пилой, и топором, и лопатой.

В деревне Грязь у шоумена всегда есть работенка. Отдыхать Максим Галкин не привык.

«Не могу сидеть без дела»: муж Пугачевой залез на дерево с пилой и обрезал сухие ветки

«А что у вас растет дома/на даче? Проведем перекличку», — обратился к поклонникам шоумен.

«Пошел уже урожай груши… вот еще груша! Яблочки… я когда говорю, что сам сажал яблони, а мне отвечают (саркастически. — Прим. ред.): «Это не вы сажали, это вам сажали». Вообще крохотными были, когда я их сажал! Сейчас покажу фотку», — отметил Галкин.

«Яблоки и груши для Аллуси», «Ого! Как круто, да вы, Максим, оказывается, садовод», «Вот так компот будет осенью», «Скоро поспеют», «Сразу аппетит возник», «Детки-то, небось, прям с веток плоды срывают?», «Наливные яблочки», — написали фолловеры.