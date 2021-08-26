«Приехала в гости!»: Пугачева в платье миди с широким поясом предстала дома у Юдашкина

Алла Пугачева в этом году все чаще посещает светские рауты и вечеринки. Певица уже давно поменяла приоритеты, поэтому концерты почти не дает, так как предпочитает посвящать себя семье. Однако за время пандемии большинство звезд устали сидеть дома, поэтому теперь с радостью устраивают посиделки. Недавно Алла Борисовна побывала у Иды Достаман, где увиделась с Игорем Крутым.

А 26 августа Примадонна приехала к своим давним друзьям — Валентину и Марине Юдашкиным. Примечательно, что на этот раз она, по всей видимости, была без мужа, так как Максим Галкин уехал в Сочи на «Новую волну». Накануне завершилось закрытие песенного конкурса, но не исключено, что юморист решил задержаться на Черном море. А вот Пугачева увидела модельера, который часто создает для нее наряды.

Алла Борисовна предстала в черном платье миди из атласа с широким поясом, который сделала акцент на талии. Артистка также уложила волосы в романтическую прическу, открыв уши. Валентин был в спортивном костюме, а вот Марина в полосатой рубашке и джинсах.

«Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 72-летняя Примадонна. Многие отметили, что благодаря прическе и платью она смотрится еще моложе и стройнее. «Какие вы все дружные и красивые!», «Красивые интеллигентные люди», «Какая прелесть!Какие вы все классные», «Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической. Такая красивая, и шея такая», «Классная фоточка! Такие все жизнерадостные!» — прокомментировали пост подписчики.

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