«Упер мамкину шляпу»: годовалый сын Татьяны Брухуновой покрасовался в ее панаме на отдыхе в Турции

Возлюбленная известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на днях вместе с сыном Ваганом отправилась на отдых в Турцию. Молодая мама рассказывала в микроблоге, что малыш, которому нет еще и полутора лет, отлично перенес трехчасовой перелет – он спал.

«Три часа крепкого сна сына в небе! Спасибо, Господи!» — делилась Татьяна Брухунова с подписчиками.

Отдых в Турции невероятно вдохновляет Татьяну. Домик, в котором они живут с сыном, стоит практически на берегу Средиземного моря – от него до воды всего каких-то 200 метров.

«Никакие локации больше не нужны», — написала Татьяна Брухунова в микроблоге.

Во время отдыха избранница Евгения Петросяна демонстрирует красивые наряды и головные уборы, которые прекрасно сочетаются с ее платьями и туниками. Правда, на одну из шляпок мамы покусился маленький Ваган. Татьяна Брухунова поделилась в сторис микроблога кадром, на котором сын позирует в ее панаме.

«Упер мамкину шляпу», — подписала она милый кадр.

Напомним, сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился на свет 13 марта 2020 года. В середине сентября Вагану исполнится полтора годика.

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