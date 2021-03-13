«Бесценный подарок»: сыну Петросяна и Брухуновой исполнился один годик

Малыш Ваган появился на свет в день рождения своей мамы – 13 марта.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова в прошлом году стали родителями. У них на свет появился мальчик Ваган. Долгое время мама с папой скрывали эту счастливую новость и рассекретили ее только когда наследнику исполнилось полгодика.

Оказалось, что малыш Ваган родился 13 марта. И мама в честь этого знаменательного события разместила общее фото с сынишкой. И подписала

«Найдется ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в День моего рождения, как это сделал сын?! Конечно, нет! Ваган родился 13 марта. У нас один День на двоих!», — призналась звездная мама.

На снимке Татьяна в белом костюме держит на руках именинника в черном, который нежно прижимается к ней. Мама и сын, как Инь и Ян, произвели впечатление на фолловеров, и они поспешили не только поздравить именинников с днем рождения, но и усыпать комплиментами:

«Поздравляю вас! Ваган — сладкий пирожок», «С днем рождения Вас, и малыша Ваганчика, бесконечного счастья», «Какая чудесная фотография», «Ничего себе! Здорово! С днем рождения вас обоих», «Потрясающее фото», — пишут в комментариях.

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