«Поймать в кадр Вагана очень сложно»: Татьяна Брухунова запечатлела сына в костюме цвета какао

В марте прошлого года известный юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова стали родителями очаровательного мальчика. Пара назвала сына Ваганом — в честь дедушки. На днях наследнику известной пары исполнится год. Молодая мама признается, что сын растет очень активным. Сделать его снимок для нее — целая проблема.

«Поймать в кадр Вагана очень сложно. Сын передвигается без посторонней помощи, что делает его в некотором смысле независимым», — поделилась Татьяна Брухунова.

Чтобы запечатлеть годовалого наследника, молодой мамочке приходится придумывать всевозможные ухищрения.

«В ход идет все. От плюшевого медведя до красивых и мягких вещей. Вагаше нравится, когда одежда тактильно приятна. Он частенько залипает на мягких джемперах и нежных хлопковых брюках, поглаживая или тыкая своим крошечным пальчиком», — раскрыла свой лайфхак жена Евгения Петросяна.

Татьяна показала фото сына, на котором запечатлела его в очаровательном костюмчике цвета какао, состоящем из свитера крупной вязки, брючек и шапочки. Рядом с Ваганом сидит плюшевый мишка — еще один маневр, чтобы сделать прелестное фото.

Увидев этот кадр, поклонники звездной семьи пришли в восторг.

«Какой милый ребенок, как все со вкусом. Татьяна, вы такая молодец», «Мимишность зашкаливает», «Идеальный ребенок. Смотреть на него — одно наслаждение», «Чудо маленькое и прелесть прелестная — Вагаша!», «Маленький модник», — высказываются в Сети.

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