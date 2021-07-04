Словно Алиса в Стране чудес: Брухунова в платье-халате мидакси с воротником «Клодин» прогулялась по музею-заповеднику

Жена юмориста Евгения Петросяна с особым трепетом подбирает летние луки. И всегда одевается с иголочки.

После каникул на Мальдивах жена юмориста Евгения Петросяна поделилась в Instagram свежим снимком, устроив прогулку в музее-заповеднике «Коломенское». Для этого Татьяна Брухунова облачилась в ультрамодное платье-халат двухцветного оттенка — пудрово-розового и небесно-голубого. Изюминкой образа стали тонкий тканевый поясок на талии и пышный воротничок «Клодин». Эта деталь вписалась в модные гардеробы первых красавиц. Не удивительно, что Татьяна обратила внимание на этот яркий аксессуар, который некогда пользовался популярностью у гимназисток.

«Воротничок «Клодин», пожалуй, самый акцентный и трендовый аксессуар. Он занял свое почетное место в коллекциях именитых дизайнеров и гардеробах модниц. Этот стильный элемент на одежде был в моде в далекие 30-е годы прошлого столетия. Теперь же он вновь на пике своей популярности и останется с нами еще несколько сезонов. Воротничок — это отличный вариант, чтобы освежить любой комплект. Его можно добавить в повседневный образ с однотонным джемпером, в сочетании с брюками или джинсами», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер.

Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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