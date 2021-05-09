«Лишь бы не было войны»: Татьяна Брухунова запечатлела на видео, как играет с маленьким сыном Евгения Петросяна

В марте сыну Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой Вагану исполнился годик. Молодая мама время от времени делится в Instagram милыми фото и видео с участием наследника. Мальчик растет очаровательным и жизнерадостным ребенком.

Татьяна Брухунова запечатлела на видео, как она играет с малышом, нежно касаясь губами лица сына, а тот заливисто хохочет в ответ на мамины поцелуи.

Наслаждаясь общением с годовалым Ваганом, Татьяна Брухунова пожелала всем подписчикам мирного неба. Ведь этот пост с наследником она выставила в знаковый день – 9 мая.

«Лишь бы не было войны. И ни одному поколению больше не пришлось пережить ужасы войны», — подписала кадр Татьяна Брухунова.

Поклонники звездного семейства умилились увиденными кадрами. Они восхищаются маленьким Ваганом и его красавицей-мамочкой и поздравляют их с праздником.

«Господи, какая милота!», «Должны смеяться дети и в мирном мире жить!», «С великим праздником — Днем Победы! Мирного неба», — высказываются в Сети.

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