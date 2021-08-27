Стало известно, из-за чего поссорились Меган Маркл и Камилла Паркер-Боулз

Напряженность в королевской семье остается высокой, а новые заявления из биографии герцогов Сассекских вызывают ажиотаж. Книга «Обретение свободы», которую написали Омид Скоби и Кэролайн Дюранд, дополняется. В скором времени ожидается ее второе издание, где авторы расскажут подробности интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Писатели утверждают, что монархи были рады, когда не увидели экс-актрису на похоронах принца Филиппа в апреле. В Букингемском дворце боялись, что Меган может устроить очередное «зрелище».

Еще в марте прошлого года таблоиды писали о том, что Меган Маркл и Камилла Паркер-Боулз внезапно перестали понимать друг друга. И только сейчас, по утверждениям инсайдеров, которых цитирует Express, стало известно, в чем причина.

Оказалось, что жена принца Чарльза поссорилась с невесткой после своего публичного выступления, касающегося домашнего насилия. Этой темой Камилла занимается на протяжении десяти лет и в последнее время начала говорить о ней в социальных сетях. Однако неугомонная Меган практически в то же время опубликовала личные фотографии в блоге, нарушив договоренность. Это очень расстроило герцогиню Корнуоллскую. Именно с тех пор отношения Меган и Камиллы испортились.

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