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Не на шутку взволнован: принц Чарльз переживает за будущее внуков – Джорджа, Шарлотты и Луи

Будущего короля беспокоит вопрос глобального изменения климата.

Не на шутку взволнован: принц Чарльз переживает за будущее внуков – Джорджа, Шарлотты и Луи
Принц Чарльз. Фото: Global Look Press

У принца Чарльза пять внуков – трое от старшего сына, принца Уильяма и двое от младшего Гарри. Недавно дедушка всерьез задумался над будущим старших наследников. Будущий король Великобритании всерьез обеспокоен природными пожарами, которые бушевали в Греции.

«Нужно решать вопросы изменения климата на этой перегревающейся планете. Мы должны делать все, что в наших силах же сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы. Ведь на этой планете нужно жить нашим детям и внукам», — цитирует Express принца Чарльза.

Герцоги Кембриджские с детьми
Герцоги Кембриджские с детьми. Фото: Global Look Press

Добавим, что старший сын Елизаветы II будет выступать на конференции по изменению климата, которая пройдет осенью в Лондоне.

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