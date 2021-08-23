Получить «международную известность»: стал известен расчет Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри познакомились летом 2016-го в Лондоне. Роман британского монарха и американской актрисы развивался так бурно, что спустя несколько недель они отправились в свое первое путешествие в Ботсвану, а осенью следующего года Гарри сделал предложение. Их свадьба состоялась в мае 2018-го.

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти отметил, что Меган Маркл всегда была очень амбициозной и прилагала усилия, чтобы добиться успеха. Когда дело дошло до ее личной жизни, то она решила, что замужество значительно повысит ее «репутацию и международную известность». Именно это ей и требовалось для достижения успеха. Об этом пишет Express.

Напомним, в 2020-м Гарри и Меган отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. В начале июня у них родилась дочь Лилибет Диана.

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