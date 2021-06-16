Страсть всей жизни: Камилла Паркер-Боулз рассказала о увлечениях королевы

Камилла Паркер-Боулз стала женой принца Чарльза в 2005 году. Тем не менее, согласно королевскому протоколу, в тот день, когда старший сын Елизаветы II взойдет на престол, его жена не сможет получить титул королевы. Периодически Камилла бывает на официальных встречах и мероприятиях, и иногда дает интервью. На этот раз она рассказала о главной страсти королевы.

«Вы даже не можете себе представить, как сильно она любит лошадей. Она может рассказать о каждой, которая когда-либо была у нее. Она ничего не забывает, это просто энциклопедические знания», — цитирует Камиллу Daily Express.

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Напомним, что Елизавета II также очень любит собак породы корги. Зимой у нее появились два новых щенка, с которыми она гуляла по территории Виндзорского замка, пока принц Филипп был в больнице.

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