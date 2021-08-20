«Надоели всем»: в эфире австралийского телеканала резко высказались в адрес Меган Маркл и принца Гарри

Одной из главных целей Меган Маркл и принца Гарри при отказе от исполнения королевских обязанностей было обретение тишины и покоя. Герцоги Сассекские не нашли общий язык с британской прессой, которая, по словам Гарри, буквально преследовала каждый их шаг. Однако, уехав за океан, они дали уже очень много поводов, чтобы о них говорили еще больше. Об этом в эфире австралийского телеканала Sky News Australia заявил ведущий Эндрю Болт.

«Я был бы очень рад, если бы больше не слышал о них. Я совершенно устал от них, если честно. Они хотят сохранить конфиденциальность, но при этом ставят себя в центр внимания. Они надоели уже всем», — сказал Болт, которого цитирует Express.

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Напомним, осенью прошлого года Меган и Гарри заключили многомиллионный контракт с Netflix, а позже с Spotify. Уже осенью Гарри планирует приехать в Великобританию, захватив с собой съемочную группу для работы над докфильмом об играх для военных.

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