Спортивный стиль: Анна Седокова поддержала тренд на трикотажные костюмы

В одной из последних Stories личного микроблога Анны Седоковой появилась запись, в которой артистка похвасталась новеньким костюмчиком спортивного стиля. Примечательно, что не только исполнительница обожает трикотажные худи и джоггеры в гардеробе.

Напомним, ранее пудровый вариант трикотажного спортивного костюма продемонстрировала телеведущая Ольга Бузова. А артистка Алсу показала трикотажный костюм кофейного оттенка. Вот только вместо джоггеров у певицы были шорты.

Как оказалось, однотонные спортивные костюмы знаменитости активно используют в повседневной жизни. Вот и Анна Седокова в ярко-апельсиновых худи и брюках с манжетами сняла лифтолук.

«Вот опять уже рабочие будни. Как вы там? Напишите мне», — поинтересовалась у своих поклонников Анна.

Седокова дополнила образ для поездок на рабочие съемки черным шоппером с белыми вертикальными полосками. На ногах у исполнительницы были утепленные ботинки. А в руках Анна держала съемочные туфли на каблуках.

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала, как совмещать эгоизм и счастливый брак. 19 сентября артистка отметит годовщину своей свадьбы с третьим мужем — спортсменом Янисом Тиммой.

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