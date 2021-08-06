«Воспитывать на расстоянии невозможно»: Анна Седокова высказалась о своей десятилетней дочери

Певица Анна Седокова заявила, что она вместе с отцом ее младшей дочери Моники бизнесменом Максимом Чернявским пережила слишком много боли в этой жизни. Сейчас она всеми способами стараются наладить общение с отцом своего ребенка. При этом наследница продолжает жить в Америке с отцом.

«Воспитывать на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Можно быть другом на расстоянии, а мамой на расстоянии очень тяжело быть. Ты зависишь от звонка, от Интернета, от того, есть ли Wi-Fi». Анна Седокова

Как отметила Анна Седокова, ее десятилетней дочери не очень интересно рассказывать матери о событиях, произошедших в ее жизни, по телефону. При этом она делает все возможное, чтобы поддерживать связь. К примеру, вместе с наследницей учит уроки, читает книги, сообщает портал hellomagazine.com.

Напомним, что Моника Чернявская появилась на свет в 2011 году. Через два года мать девочки исполнительница Анна Седокова рассталась с бизнесменом. При этом суд постановил, что Моника будет жить с отцом в Америке.

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