Цвета пыльной розы: Бузова вслед за Бородиной предстала в трикотажном костюме

Певица облачилась в худи и джоггеры для выхода в люди.

Многие звездные модницы обзавелись трендовым трикотажным костюмом, состоящим из худи и джоггеров. Среди поклонниц комфортных комплектов оказались Лера Кудрявцева, певица Алсу, Ани Лорак, Нюша. Накануне телеведущая Ксения Бородина решила тоже примкнуть к поклонницам комфортного прикида и примерила зеленый и розовый костюмы.

Вслед за Бородиной в трикотаж облачилась экс-коллега по «Дому-2», поющая телеведущая Ольга Бузова. Певица отправилась на гастроли в худи и джоггерах цвета пыльной розы. Свой аутфит модница показала, запечатлевшись в лифте.

Поверх костюма звездная модница накинула безразмерную дутую куртку, которую уже выгуливала ранее.

А накануне Бузова блистала на сцене музыкальной премии Music Box в золотистом мини-платье из страз и бахромы.

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