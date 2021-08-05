Анна Седокова поделилась, как совмещает эгоизм и счастливый брак

Певица считает, что женщина должна любить в первую очередь себя, но при этом души не чает в своем муже.

Своим новым музыкальным альбомом «Эгоистка» певица Анна Седокова как бы заявила, что на первом месте у женщины должна быть любовь не к мужчине, а к себе самой. При этом в своих интервью и постах в Instagram 38-летняя звезда показывает, что находится в счастливых отношениях. Во время новой беседы с журналистами артистка прокомментировала, как в ней уживаются любовь к мужу со здоровым эгоизмом.

«Как только ты начинаешь любить и ценить себя, начинаешь понимать ценность других людей. Ты понимаешь, сколько времени они на тебя тратят, сколько внимания тебе уделяют. Когда эгоизма недостаточно, кажется, что всего мало. Могу сказать, что иногда я тоже ставлю на первое место мечты своей семьи, а не свои мечты. В этот момент я говорю себе: «Стоп, давай ты подумаешь о себе, как порадовать себя, купить что-то себе, а не близким», — поделилась Седокова.

Звезда призналась, что быть эгоисткой у нее не всегда получается, чаще наружу пробивается «хорошесть», но артистка работает над собой, чтобы двигаться в другую сторону. Процесс усложняется тем, что в ее нынешних отношениях эгоизм совершенно не культивируется.

«Мы с Янисом очень любим друг друга, дополняем. Мое желание сделать мужа счастливым настолько же сильно, как и его желание сделать счастливой меня. Нам повезло», — цитирует Седокову журнал Hello!.

Напомним, что в 2020 году Анна вышла замуж в третий раз — за баскетболиста Яниса Тимму. Певица признается, что для нее важно, чтобы мужчина поддерживал ее как личность и не пытался переделать. Новый супруг как раз очень тактично относится к переживаниям и работе Седоковой, а она является его главным фанатом. При этом артистка отмечает, что должна быть финансово независимой от своего мужчины.

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