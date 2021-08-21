Кофейный акцент: Алсу поддержала тренд на трикотажный костюм

Исполнительница прогулялась в нем по Нью-Йорку.

Жена бизнесмена Яна Абрамова — Алсу — запечатлелась в кофейных худи и шортах. Артистка разбавила спортивный наряд шлепками и сумочкой на длинном ремешке, превратив аутфит в образ стиля спорт-шик.

Исполнительница отдала предпочтение простоте деталей и удобству тканей. Оверсайзный фасон худи артистка разбавила более классическими шлепками и сумочкой. При этом аксессуарный ансамбль и одежда перекликались между собой благодаря одной цветовой гамме.

Алсу дополнила образ очками с круглой оправой. Коричневые босоножки без ремешка певица подобрала под тон ремешка сумки. А вот трендовый трикотажный костюм оказался кофейного оттенка.

Отметим, что среди знаменитостей российского шоу-бизнеса любителей таких спортивных костюмчиком наберется достаточно. Например, певица Полина Гагарина вслед за коллегой Наташей Королевой облачилась в яркий лимонный вариант удобного сочетания худи и джоггеров. А телеведущая Ольга Бузова представила пудровый комплект на каждый день.

Что касается аутфита Алсу в стиле спорт-шик, он очень понравился ее поклонникам:

«Классный reels и комплект», «Такая классная», «Ух ты, очень красиво!», «Костюм красивый».

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