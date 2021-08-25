«Вам до них, как до космоса»: Родиона Газманова травят за шутку по поводу имени сына Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Музыкант высказался под постом актрисы Лизы Арзамасовой и в ответ получил волну хейта от обиженных пользователей.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и ее муж, прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух 14 августа поделились прекрасной новостью о том, что у них родился сын. А накануне, 24 августа, молодые родители рассекретили имя новорожденного наследника. Мальчика они назвали популярным сегодня именем — Лев.

Под постом Лизы Арзамасовой, раскрывшей имя малыша, сразу же образовался целый форум — поклонники и звездные друзья пары поздравили их с рождением наследника и похвалили за прекрасный выбор имени для него.

Отметился в комментариях и музыкант Родион Газманов.

«Главное, не Владимир и не Леонид. Поздравляю, Лизкин», — написал он.

Его шутку и намек на исторических деятелей, носивших отчество «Ильич» оценили не все. Подписчики Лизы Арзамасовой набросились на Родиона Газманова, считая, что его шутка была неуместной. Многих она даже обидела.

«Я — Леонидовна! И слава богу, что не Родионовна!», «Главное, чтобы не Родион! А остальные имена — супер!», «Леонид, чтоб вы знали, переводится «подобный льву»! У меня сына так зовут!», «Что вы имеете против этих выдающихся личностей? Вам до них, как до космоса!» — высказались в Сети.

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