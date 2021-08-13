«Отец принял решение уйти из семьи»: Родион Газманов назвал причину развода своих родителей

По словам музыканта, он считал себя виноватым в их расставании.

Сын певца Олега Газманова Родион в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в девяностых годах развелись его родители.

«Я так понимаю, что отец встретил другую женщину. Он принял решение уйти из семьи. Отец поговорил со мной. Они с мамой развелись. Я подумал, что виноват. Просил их остаться вместе. Обещал хорошо учиться. Дело, конечно, было не в этом. Я хотел, чтобы родители были вместе. Мне тогда было лет одиннадцать. Мне было очень страшно, что после развода родителей ничего не будет. Но все живы и здоровы. Это самое главное». Родион Газманов

Как отметил Родион Газманов, его мама тяжело переживала развод. «Я это видел. Когда ты отдаешь лучшие годы человеку, то вправе рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Это был свершившийся факт. Я не всегда бываю согласен с поступками отца. Но никогда не было у нас препятствий, чтобы об этом поговорить. Все конфликты должны оставаться в семье. И мама, и отец – мои родные люди», — заметил Родион Газманов.

Напомним, что Олег Газманов был с первой женой с 1975 по 1992 год. Сейчас Ирина Газманова живет в Калининграде.

Смотрите также: