«Какое красивое, благородное!»: Зара и другие звезды отреагировали на имя сына Лизы Арзамасовой

Актриса решила больше не хранить тайну и рассказала, как назвала наследника от Ильи Авербуха.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух 14 августа стали родителями прекрасного мальчика. Звезда сериала «Папины дочки» через пару дней рассказала поклонникам, что малыш родился настоящим богатырем. Его вес – 3 кг 800 г, рост – 53 см. А вот имя, заявила актриса, они еще с мужем обсуждают.

Только спустя пару недель Лиза Арзамасова решила рассекретить, как она с мужем назвала ребенка.

«Ну, а теперь знакомьтесь ближе. Наш Лев Ильич! Левушка», — написала знаменитость в личном блоге.

Многие фолловеры актрисы заметили, что имя с достоинством и даже царственное. Понравилось оно и звездам, которые отметились в комментариях Instagram.

«Какое красивое, благородное имя!» — заметила певица Зара.

«Левушка, добро пожаловать в мир», — сказала Сати Казанова.

«Красивая пяточка у вас, Лев Ильич», — написала Леся Ярославская.

«Сладкая пятка», — поддержала певицу Елена Валюшкина.

«Поздравляю вас, счастья безграничного и здоровья, конечно», — не смогла пройти мимо Татьяна Волосожар.

«Ангела-хранителя Левушке», — пожелала Алика Смехова.

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