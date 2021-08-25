Илья Авербух: «Подгузник сыну поменять смогу!»

Актриса Елизавета Арзамасова и маэстро ледовых шоу Илья Авербух поженились 20 декабря прошлого года. А уже в середине августа — спустя 8 месяцев — в молодой семье родился первенец. Журнал «Телепрограмма» поздравил новоиспеченных родителей с пополнением.

«Мы с малышом чувствуем себя замечательно»

26-летняя Елизавета и ее 47-летний муж продолжают принимать поздравления с рождением сына. Малыш появился на свет 14 августа. На родах Илья не присутствовал — так решила Лиза, но после мамы и медработников он увидел младенца первым.

Жену с сыном Авербух забрал из роддома только через неделю — у мамы с малышом все прекрасно, просто папа оказался очень занятым. Дело в том, что он ставит и продюсирует не только ледовые шоу, но и различные зрелищные мероприятия. Всю неделю после рождения наследника он провел в Нижнем Новгороде — Авербух стал главным режиссером праздника в честь 800-летия города. Там мы его и застали, позвонив с поздравлениями (тогда продюсер только собирался забирать жену с сыном из роддома).

— Илья, 21 августа после шоу в Нижнем рванете в отпуск — к семье?

— Конечно, сразу же помчусь в Москву, чтобы уже забрать всех домой. Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье… А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов.

— Но в перерыве между проектами сможете помочь жене и, к примеру, поменять подгузник младенцу?

— Да, конечно. Смогу! У меня есть опыт. У меня же есть старший сын.

— И сын родился, и праздник большой доверили.

— Я счастлив, что мне доверили мероприятие такого масштаба. Но у меня большой опыт. Я был режиссером церемонии открытия чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по футболу в Москве, открытия Универсиады в Красноярске.

Действительно, родительского опыта Авербуху не занимать. Его старший сын Мартин четыре года назад переехал жить к отцу — это было их совместное решение. Мама мальчика, первая жена и партнерша Ильи Авербуха по фигурному катанию Ирина Лобачева, с сыном тоже общается. В этом году 17-летний Мартин поступил в институт, но обещает в выходные нянчить брата — с женой отца у студента отличные отношения.

У Лизы Арзамасовой это первый брак и первый ребенок. Через несколько дней после родов актриса написала в социальных сетях: «У нас с Ильей родился сын в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще подумаем. Мы с малышом чувствуем себя замечательно!»

Пока муж работал, Елизавету ежедневно навещала мама Юлия — нянчила внука, передавала цветы от друзей. Ребенок пары появился на свет в элитной московской клинике. И мама, и малыш за время пребывания в роддоме прошли полное обследование. Арзамасову научили пеленать, ухаживать за младенцем. Дома молодая мать пока планирует обойтись без няни — ей будут помогать мама и свекровь.

Деловые родители

Уже осенью Лиза Арзамасова вернется на театральную сцену. В новом сезоне Лизу можно увидеть в главных ролях в спектаклях «Нюрнбергский вальс» (МХТ им. Горького), «Зимние заметки о летних впечатлениях» (Театр наций) и в других постановках.

Спектаклей запланировано немного меньше, чем обычно. В декрете Арзамасова бездельничала только летом. До этого и гастролировала, и в театре работала, и в кино снималась. Артистка даже успела во время беременности переболеть коронавирусом — к счастью, в легкой форме и без последствий. Беременность она переносила легко, а муж поддерживал активный образ жизни избранницы.

Илья — человек весьма обеспеченный. Ледовая компания Авербуха делает шоу и праздники на льду, в разных городах работают его школы фигурного катания, олимпийский призер востребован как хореограф у нынешних чемпионов — ставит им программы. При таком супруге Лиза могла бы не работать совсем, но этот вариант актриса не рассматривала.

У Ильи есть квартира в элитном жилищном комплексе в Москве и дом в Подмосковье. Из роддома Лиза с малышом поехала за город. Там идеальное место для мамы с младенцем — кругом лес, чистый воздух и тишина. Дом на берегу Истринского водохранилища в получасе езды от Москвы Илья купил задолго до начала романа со второй женой. А прошлым летом нанял компанию, которая разобрала старый дом из бруса и построила новый — тоже деревянный, но более просторный. Жилье утопает в зелени, рядом есть дом для гостей, совмещенный с хаммамом.

Лиза здесь хозяйничает последние два года, а роман пары начался более трех лет назад. Влюбленные только год назад перестали скрывать отношения. Поклонники сразу вспомнили, что Лиза в 15 лет в паре с чемпионом мира по фигурному катанию Максимом Стависким участвовала в телепроекте «Ледниковый период», который продюсирует Илья. Правда, тогда никакого романа не было. У Авербуха и Арзамасовой было еще много встреч — звезды «Ледникового периода» часто участвуют в различных шоу и мероприятиях. У каждого была своя личная жизнь. Первая жена Ильи Ирина Лобачева говорит, что до романа с Лизой у экс-мужа «было много женщин-однодневок».

А потом Авербух разглядел Арзамасову. В его шоу она каталась в пик популярности своей Галины Сергеевны из «Папиных дочек». Но девушка быстро повзрослела — Лиза не только артистка, она еще попечитель фонда «Старость в радость». И вот Илья со старшим сыном уже ездят с ней по домам престарелых.

За Авербухом как за перспективным женихом гонялись многие завидные невесты. Но он выбрал артистку Арзамасову. Елизавета говорит, что счастлива теперь и в работе, и в личной жизни. В муже она уверена на 100%: «Он никогда не давал мне поводов для ревности». А друзья и коллеги пары уверены — у них идеальный брак.

Мнения специалистов

Астролог Тиана Атлас:

— Ребенок Ильи и Елизаветы родился под знаком Льва. Зачастую такие дети подвижные, веселые, открытые, они любят демонстрировать себя и свои таланты, но также требуют внимания и признания публики. Трудолюбие — одно из их самых ярко выраженных качеств. И если сравнивать карьеру актера, где требуется перевоплощение в разные образы, и фигурное катание, то на льду мальчика ожидает больший успех за счет того, что он будет долго и упорно отрабатывать каждую деталь на ежедневных тренировках. Уже сейчас можно сказать, что парень будет обладать незаурядным интеллектом, проницательным умом и способностью к обучению и запоминанию. У него есть так называемый аспект полиглота, им всегда будет руководить жажда знаний. Ребенок может стать успешным журналистом, ученым, лингвистом, переводчиком, даже писателем или мотивационным спикером мирового масштаба.

Психолог Илья Саглиани:

— Брак Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой имеет большую перспективу быть крепким и гармоничным. У мужчины к этому возрасту произошла переоценка ценностей, как правило, в пользу семьи. Как говорят в народе, уже нагулялся. Авербух научился быть супругом на своем опыте — все ошибки он совершил в первом браке. Поэтому этот союз будет комфортным в первую очередь в эмоциональном плане. Жена моложе мужа на 20 лет, поэтому она прислушивается к партнеру, учится у него семейной жизни. Взрослый мужчина — залог качества отношений и отношения к женщине, этим он ее и притягивает.

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