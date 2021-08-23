«Вечеринка для новорожденного»: стилист оценила наряд Лизы Арзамасовой на выписке из роддома

Прекрасное событие произошло в минувшее воскресенье, 22 августа, в семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста и бизнесмена Ильи Авербуха.

Счастливый отец наконец-то забрал молодую мамочку и новорожденного сына из роддома, где они провели больше недели. Илья Авербух сразу после появления наследника на свет улетел в Нижний Новгород, где готовил шоу к 800-летию города. И только по завершению праздничных торжеств вернулся в Москву, чтобы забрать жену Лизу Арзамасову вместе с сыном из клиники.

Елизавета Арзамасова в счастливый день воссоединения с мужем Ильей Авербухом предстала в сером платье с пышной юбкой-чехлом из органзы, украшенной по подолу звездами и пайетками. Судя по всему, Лиза Арзамасова хотела этим нарядом создать праздничное настроение, поскольку своим образом напоминала аниматора на детском утреннике.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей дала понять, что к этому аутфиту Лизы Арзамасовой не стоит относиться серьезно.

«Молодая мама на выписке из роддома похожа на героиню аниме «Академия фей», — отметила стилист Элла Маковей. — Прозрачная юбка, украшенная звездами и пайетками, говорит о том, что Лиза Арзамасова решила устроить вечеринку для новорожденного. Нет, этот образ нельзя оценивать слишком серьезно».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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