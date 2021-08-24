«Мне этот дешевый хайп не нужен»: Настя Паршина высказалась о своем приходе на новый «Дом-2»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Паршина после разрыва с отцом своего сына Никитой Уманским вместе с малышом уехала из Москвы. Сейчас она временно живет в Ставрополе с мамой, которая помогает ей растить Адриана.

Но на днях Настя Паршина объявила в микроблоге, что скоро полетит в Москву. Перед этим заявлением она намекала на жуткое поведение экс-избранника Никиты Уманского и его близких по отношению к ней и сыну. Анастасия Паршина пообещала, что в ближайшее время раскроет некую шокирующую информацию об отце Адриана.

Так что, поклонники молодой мамы справедливо решили, что она летит в Москву с целью прийти на «Дом-2» и сбросить маски с семьи Уманских. Но Анастасия Паршина эти предположения опровергла.

«Многие про «Дом-2» написали. Нет, ребят, туда ни в качестве эксперта, да ни в каком качестве ни ногой я. Мне этот дешевый хайп не нужен», — заверила Настя Паршина.

Напомним, Настя Паршина и Никита Уманский оставались на «Доме-2» до самого последнего момента, надеясь стать участниками обновленного реалити-шоу. Но в феврале этого года их и еще несколько пар попросили освободить «Поляну». Проект перешел на канал «Ю», а Паршину и Уманского, к тому моменту уже ставших родителями на проект не позвали.

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