«Спасибо сын, за мотивацию»: молодая мама Настя Паршина из «Дома-2» похвасталась новой «БМВ»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», красавица-блондинка Анастасия Паршина доказала, что сама умеет зарабатывать деньги. Будучи мамочкой в декрете, Анастасия умудрилась купить дорогую машину немецкой марки «БМВ». Между тем, сыночку Паршиной Адриану, которого она растит одна, нет еще и двух месяцев.

В Instagram блондинка показала фото автомобиля, поблагодарив малыша за то, что его рождение сделало ее более мотивированной на успех женщиной.

«Спасибо, сын, за мотивацию! Теперь машина есть не только у Адриана, но и у меня», — написала Анастасия Паршина под фото.

Поклонники экс-участницы реалити-шоу тут же поздравили ее со столь серьезным приобретением.

Напомним, что во время участия в проекте избранник Насти и отец ее сына Никита Уманский с большой помпой дарил ей белый «Мерседес». Но после расставания с молодым человеком Паршина уехала с наследником Адрианом к маме в Ставрополь, а «Мерседес» оставила Уманскому в Москве.

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