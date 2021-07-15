«Не ребенок, а искусство»: Анастасия Паршина показала лицо подросшего сына от Никиты Уманского

Бывшие участники «Дома-2» Анастасия Паршина и Никита Уманский стали родителями в марте этого года. На днях их наследнику Адриану исполнится уже четыре месяца.

Увы, родители малыша расстались. Настя Паршина с сыном сейчас живет в Ставрополе, опираясь на помощь своей мамы. А Никита Уманский остался в Москве, он изредка навещает сына. В частности, в начале июня он приезжал в Ставрополь на крестины Адриана.

Через некоторое время после таинства Анастасия и Никита решили показать лицо сына поклонникам. Каждый из родителей разместил в микроблоге снимки, сделанные во время фотосессии Адриана в стиле new born. А теперь Паршина периодически делится видео с участием сына в сторис Instagram.

Хорошенький малыш привел в восхищение аудиторию экс-участницы «Дома-2». Вот только поклонники не могут определиться: одни считают, что Адриан копия мамы, другие — папы.

«Ну, что за сладость-то такая. Очаровательный мужчина», «Боже, какой он славный», «Милый малыш, на папу похож», «Сладушка! Очень красивый хлопчик, весь в маму», «Господи, какой он чудесный! Здоровья и счастья маленькому ангелу», «Не ребенок, а искусство», — высказались в Сети.

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