«Вернулся в родные стены»: Никита Уманский появился на «Поляне» обновленного «Дома-2»

Экс-участник реалити-шоу «Дома-2» Никита Уманский решил тряхнуть стариной. Молодой человек появился на «Поляне» обновленного реалити-шоу. Правда, на проект он не вернулся, а всего лишь погостил и успел засветиться на экране.

Никита Уманский поделился в микроблоге фото, на котором предстал в компании действующих участников проекта: Яны Захаровой, Анны Мадан, Максима Моргенштерна и Артура Николайчука.

«Вернулся в родные стены. Правда, ненадолго, а только гостем на шоу. Очень рад был увидеться со «старенькими» ребятами и познакомиться с новыми участниками. Для меня сейчас побывать на «Доме-2», как съездить в гости к родителям. Рад погостить и увидеться, но остаться жить уже не хочешь, так как прочувствовал вкус свободы и независимости», — поделился Никита Уманский.

Цели своего визита на «Поляну» он раскрывать не стал, интригующе добавив, что те, кому это интересно, должны смотреть эфиры.

Напомним, Никита Уманский покинул старый «Дом-2» в числе последних. Вместе с Настей Паршиной они должны были стать участниками обновленного реалити-шоу, но все сложилось иначе.

После появления на свет сына Адриана пара рассталась, и сейчас Никита Уманский живет в Москве, а Настя Паршина с сыном — в Ставрополе.

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