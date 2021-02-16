«За февраль нам не заплатят»: Никита Уманский из «Дома-2» высказался по поводу закрытия Поляны

До четверга есть время у четырнадцати участников проекта «Дом-2», которые и после его закрытия оставались на Поляне, ожидая, что перейдут с ТНТ на другой канал. Но в этот вторник, 16 февраля, ребятам объявили, что они должны покинуть Периметр и ждать возможного возврата шоу в эфир в своих квартирах.

Среди участников есть беременная — это возлюбленная Никиты Уманского Анастасия Паршина. Красавице рожать через две-три недели.

«Конечно, здесь все в шоке, — сказала Анастасия Паршина Teleprogramma.pro. — Мы все эти полтора месяца жили, как на пороховой бочке, никакой ясности, что будет дальше. Слава богу, что я ухожу в декрет, и мы с Никитой заранее нашли двушку недалеко от Поляны, в нее и переедем. Завтра начнем собирать вещи».

Всем же остальным участникам сейчас предстоит начать поиски жилья. В четверг они должны съехать с Поляны.

«Конечно, у нас есть легкая паника, — признался Teleprogramma.pro избранник беременной Насти Паршиной Никита Уманский. — Зарплату на проекте мы получили только за январь. За эти две недели февраля нам ничего не заплатят, а Instagram наши «юзали», но мы за это не получим денег. Конечно, я не сидел все это время на месте, зарабатывал за проектом. Сейчас очень грустно. Мы все тут вместе, тусили, дружили. Надеялись, что попробуем себя в шоу нового формата. Но теперь, даже если будут звать, вряд ли вернемся. Соцсети у нас раскрученные, так что все будет хорошо».

Смотрите также