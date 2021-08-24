Стало известно, почему Авербух спешно покинул Арзамасову с сыном сразу после выписки из роддома

В минувшее воскресенье, 22 августа, в семье известного фигуриста и бизнесмена Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой произошло прекрасное событие.

Лизу Арзамасову вместе с новорожденным сыном выписали из клиники, где 14 августа наследник пары появился на свет. Молодая мама и ее малыш провели в роддоме больше недели. Все это время они ждали, пока из Нижнего Новгорода вернется Илья Авербух, чтобы присутствовать на выписке.

Но встреча счастливых родителей, как оказалось, была совсем недолгой. Уже в понедельник Илья Авербух сменил локацию. В микроблоге молодой папочка публиковал видео из Екатеринбурга, где стартует его новый проект. Работу, по словам Ильи Авербуха, он всегда начинает с того, что поднимается на самую высокую точку города и осматривает его.

Подписчики поинтересовались у Ильи Авербуха, не связан ли его приезд с предстоящей в 2023 году Универсиадой в Екатеринбурге. Супруг Лизы Арзамасовой ответил утвердительно.

«Да», — написал Илья Авербух в комментариях.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге в августе 2023 года. Это будет 32-я по счету летняя Универсиада.

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