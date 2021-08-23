«Капитон»: поклонники Лизы Арзамасовой гадают, какое имя она выбрала для новорожденного сына

В минувшее воскресенье, 22 августа, прославленный фигурист и создатель красивейших ледовых шоу Илья Авербух забрал из роддома жену, актрису Лизу Арзамасову с новорожденным наследником.
Молодая мама и ее маленький сын провели в клинике больше недели не из-за проблем со здоровьем, а в силу занятости папы Ильи Авербуха – он готовил грандиозное шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Как только со всеми делами было покончено, звездный отец и муж прилетел в Москву и увез жену с сыном из клиники домой, в подмосковный особняк.
Подписчики поздравляют молодых родителей с прекрасным событием, оставляя комментарии в микроблогах Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.
Здесь же они пытаются выяснить, как пара назвала новорожденного сына. Сами звезды пока хранят молчание. Зато за них поклонникам ответил пользователь, который, вероятно, в курсе происходящего в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.
«Капитон», — написал один из подписчиков актрисы в ответ на вопрос, как же пара назвала мальчика.
«Как?» — уточнила поклонница.
«Сына навали Капитон», — повторил еще раз в комментариях осведомленный пользователь.
Напомним, Лиза Арзамасова родила наследника 14 августа, в День физкультурника. Актриса и ее муж в тот же день сообщили радостную новость о пополнении в семье.