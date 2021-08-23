«Капитон»: поклонники Лизы Арзамасовой гадают, какое имя она выбрала для новорожденного сына

Фанаты звездной пары Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха уверены, что они назвали ребенка очень необычно.

В минувшее воскресенье, 22 августа, прославленный фигурист и создатель красивейших ледовых шоу Илья Авербух забрал из роддома жену, актрису Лизу Арзамасову с новорожденным наследником.

Молодая мама и ее маленький сын провели в клинике больше недели не из-за проблем со здоровьем, а в силу занятости папы Ильи Авербуха – он готовил грандиозное шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Как только со всеми делами было покончено, звездный отец и муж прилетел в Москву и увез жену с сыном из клиники домой, в подмосковный особняк.

Подписчики поздравляют молодых родителей с прекрасным событием, оставляя комментарии в микроблогах Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

Здесь же они пытаются выяснить, как пара назвала новорожденного сына. Сами звезды пока хранят молчание. Зато за них поклонникам ответил пользователь, который, вероятно, в курсе происходящего в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

«Капитон», — написал один из подписчиков актрисы в ответ на вопрос, как же пара назвала мальчика. «Как?» — уточнила поклонница. «Сына навали Капитон», — повторил еще раз в комментариях осведомленный пользователь.

Напомним, Лиза Арзамасова родила наследника 14 августа, в День физкультурника. Актриса и ее муж в тот же день сообщили радостную новость о пополнении в семье.

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