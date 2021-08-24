«В общем, как-то так»: Авербух запечатлел на кадрах роддом в Екатеринбурге после выписки Арзамасовой

Как отметил хореограф, он начинает работать над новым проектом.

Хореограф и фигурист Илья Авербух в Instagram разместил видеозапись, которая была сделана в столице Среднего Урала – Екатеринбурге.

«Это роддом. А это тюрьма. Это монастырь. А это кладбище. В общем как-то так», — заявил Илья Авербух, показывая, что находится рядом с ним.

«В общем, как-то так. Начинаю работать над новым большим проектом».

Илья Авербух

Отметим, что в момент, когда Илья Авербух снимал видео, он находился на территории Центрального стадиона Екатеринбурга. Пока хореограф не стал пояснять, что за проект он собрался в ближайшее время воплотить в жизнь.

Напомним, что несколько дней назад Илья Авербух стал во второй раз папой. Ребенка ему родила звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова. Любопытно, что Илья Авербух в течение недели не мог забрать жену и ребенка из роддома. Он находится в командировке в Нижнем Новгороде. Вскоре после выписки жены Илья Авербух снова, как оказалось, покинул дом.

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