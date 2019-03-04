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Фадеева удивило, что на Универсиаде внезапно заменили исполнителей гимна

Продюсер заявил, что записывали песню другие музыканты.

Фадеева удивило, что на Универсиаде внезапно заменили исполнителей гимна
Максим Фадеев https://www.instagram.com/fadeevmaxim/

Продюсер Максим Фадеев удивился тому, что на открытии Универсиады в Красноярске подготовленный для этого события гимн исполнили не те, кто планировался изначально. Организаторы по какой-то причине заменили исполнителей. Об этом сам Фадеев заявил в своем аккаунте в Instagram.

«Читаю директ и вижу ваши вопросы, почему на открытии Всемирной Зимней Универсиады 2019 Гимн, музыка к которому написана мной, а текст @serebro_official , исполнила не наша команда #unisong . Честно говоря, я сам в недоумении, но думаю, вам на этот вопрос ответит @winteruniversiade2019 . Напомню, эту команду выбирала вся страна и Гимн записан именно этими ребятами!», — написал Фадеев.

В комментариях поклонники написали, что тоже были удивлены. «Кто такая Нюша? Почему не Бузова? Доколе не автор будет определять исполнителя, даже если это заказ?», «Так много вопросов..и так мало ответов..», «Ни разу не торжественно прозвучал Воробьёв… Я ждала детские голоса», — написали подписчики под постом Фадеева.

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Фадеева удивило, что на Универсиаде внезапно заменили исполнителей гимна
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