Вот-вот лопнут: Ольга Бузова обтянула «ядреный орех» джинсами скинни

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова с легкостью расширяет и осваивает горизонты, меняет локации, переносится из одной страны в другую.

Еще недавно она поражала своими образами гостей музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи и отжигала на сцене в дуэте с Димой Биланом. И вот уже Ольга Бузова выступает в новом амплуа – наставника проекта «Х-Фактор» в Белоруссии.

В сторис микроблога теледива рассказала, что направляется в лагерь для встречи с участниками шоу.

Ольга Бузова заодно показала, в каком виде она предстанет перед начинающими вокалистами. Звезда выбрала белую футболку оверсайз и сочетала ее с разбеленными джинсами скинни, которые очень туго обтянули ее ягодицы и открыли паховую зону, чего не одобряет эксперт в вопросах моды Александр Васильев. Кажется, что джинсы вот-вот лопнут прямо на Ольге Бузовой.

«Когда ты хороший человек, то тебе идет все – и вечернее платье, и джинсы с ботинками, — нескромно заметила в кадре Ольга Бузова. — Такой вот у меня сегодня будет образ – кэжуал, потому что я еду в лагерь к ребятам. Ну а вечером у нас будет концерт и там, конечно же, я буду в другом образе».

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