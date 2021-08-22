«Сексуальность — вообще не твое»: Бузова в откровенном травяном топе блеснула плоской грудью

Певица Ольга Бузова разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором позировала в ярко-зеленом откровенном костюме. Вот только вместо криков восторга знаменитость получила очередную порцию критики в свой адрес.

Бузова облачилась в топ из блестящей ткани. Небольшие лоскутки обвили шею и маленькую грудь Ольги. Подписчики, глядя на бюст артистки, остались недовольными. Хейтеры лишь посмеялись над отсутствием пышных форм у Бузовой.

Ольга дополнила топ силуэтной юбкой в тон топу и украсила изделие золотой цепочкой. Телеведущая попыталась изобразить сексуальные позы. Однако поклонникам они не понравились.

«Что случилось с Олей? Лицо перекачала?», «Совсем не взрослеет», «Сексуальность покинула чат», «Ужас! Оля, придумай что-нибудь новое, надоело уже смотреть», «Самолюбование только, где тут сексуальность?», «Сексуальность — вообще не твое», «Грудь покинула чат», «Наигранная актрисулька, пластмассовая кукла», — оставили негативные комментарии фолловеры Бузовой.

Напомним, ранее Ольга Бузова эффектно попрощалась с зрителями «Новой волны». Телеведущая вильнула округлыми ягодицами на ковровой дорожке музыкального фестиваля в Сочи.

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