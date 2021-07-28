«Дама сердца?»: Александр Васильев заинтриговал нежными фото в обществе прекрасной незнакомки

Историк моды и соведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев проводит каникулы в Калининграде вместе с девушкой по имени Марго.

Писатель, историк моды, соведущий программы «Модный приговор» Первого канала и коллекционер Александр Васильев известен еще и как закоренелый холостяк. В одном из интервью он признавался, что не создал семью, поскольку у него на это просто катастрофически не хватает времени.

Между тем, Александр Васильев довольно часто оказывается в женском окружении. Его студенты и посетители лекций – это, как правило, представительницы прекрасного пола.

Александр Васильев дал понять, что уже не одинок. В микроблоге историк моды разместил пару снимков, на которых предстал в обществе девушки по имени Марго.

«Калининградские каникулы с прекрасной Марго!» — подписал кадры Александр Васильев.

Причем, на одном из фото, они с Марго прогуливаются в обнимку, на другом – девушка положила голову на плечо Александра Васильева и поглаживает его руку своей. Поклонницы мэтра заинтригованы как никогда.

«Радуюсь за прекрасную Марго!», «Как мило», «Это любовь, рада за вас», «Марго — дама сердца?», «Бедные поклонницы! Вы их заинтриговали. Теперь они изведутся от любопытства. Браво!» — высказываются в Сети.

Смотрите также: