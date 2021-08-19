С шикарным платьем Рудковской на «Новой волне» случился курьез, однако на помощь подоспел Малахов

Яна Рудковская стала настоящей звездой красной дорожки на фестивале «Новая волна» в Сочи. Ее желтое платье с гигантским шлейфом произвело фурор среди зрителей и приглашенных звезд. Не удержался от комплимента даже Филипп Киркоров.

Оказалось, что кутюрное платье Яны было выполнено под брендом ливанского дизайнера Georges Hobeika. По совместительству Джордж – еще и друг жены Евгения Плющенко. Фотографы, увидев это воплощение шика стали просить Яну Рудковскую несколько раз пройтись перед ними, махая шлейфом словно крылом или распущенным крылом павлина.

В итоге длинна ткань платья скрутилась в одном месте. Но тут на помощь знаменитой блондинке пришел ведущий Андрей Малахов, который галантно наклонился перед звездой и привел в порядок наряд.

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