«Шоу нужны рейтинги»: Соседов объяснил, почему Бузову взяли в белорусский «Х-Фактор»

Как отметил музыкальный критик, исполнительницу пригласили на проект вовсе не за певческий талант.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему певицу Ольгу Бузову взяли одной из наставниц в белорусское шоу талантов «Х-Фактор».

По его словам, это было решение белорусского телевидения. Соседов заметил, что Бузова на проекте не собирается петь. У членов жюри будет у каждого своя команда, а также участники, с которыми будут работать педагоги по вокалу.

«Шоу нужны рейтинги. Поэтому туда приглашают людей, которые имеют успех. Как ни крути, Бузова – популярный человек, а продюсерам очень важно привлечь аудиторию к экранам». Сергей Соседов

Соседов подчеркнул, что шоу не преследует цель сделать из кого-то певца. Сможет ли российская исполнительница занять важное место в составе большого коллектива покажет только время, сообщает «Собеседник».

Музыкального шоу талантов «Х-Фактор» призвано найти и развить песенные таланты конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний.

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