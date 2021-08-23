С букетом подсолнухов: Арзамасова в легком платье из органзы показала, как изменилась ее фигура после родов

Не успела актриса из ситкома «Папины дочки» родить, как тут же примерила изящный приталенный наряд, подчеркнув стройность.

На личной страничке в микроблоге Лиза Арзамасова поделилась первыми кадрами своей выписки из роддома. Напомним, что 14 августа актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась радостной новостью с поклонниками — она стала мамой. Илье Авербуху красавица-жена подарила малютку-сыночка.

На свежих кадрах из роддома Елизавета позировала с букетами цветов, особенно молодой мамочке понравились подсолнухи. Не успела Арзамасова родить, как тут же заметно постройнела. Из роддома Илья Изяславич забирал жену и сына только спустя неделю. Дело в том, что хореограф улетал на репетиции в Нижний Новгород. Закончив все важные дела вместе с 17-летним сыном Мартином он поспешил в роддом.

На выписке Лиза позировала в легком приталенном платьице с полупрозрачной юбкой из органзы. Своим нарядом молодая мамочка только подчеркнула изменения в фигуре. Теперь у актрисы нет такого большого животика, как во время беременности. Да и лишних килограммов звезда «Папиных дочек» набрать не успела. Рядом с мужем и сынишкой Лиза просто светилась от счастья.

«Материнство только красит», «Ого! Родила и тут же каблучки! Наша модница», «Лиза, какое у вас красивое платьице! Прямо принцесса», «Как им удается так быстро сбрасывать вес??», «Талия просто как у юной девушки!», «Она же только-только родила! Почему совсем нет животика?», «Платье только подчеркивает вашу стройность», — пишут фолловеры.

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