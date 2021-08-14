Лиза Арзамасова родила ребенка от Ильи Авербуха

В субботу, 14 августа, стало известно, что «папина дочка» Лиза Арзамасова наконец стала мамой. У 26-летней актрисы родился здоровый малыш.

Напомним, о беременности девушки стало известно в конце апреля. Ее муж Илья Авербух и сама Лиза не стали ждать, пока журналисты начнут подмечать изменения в фигуре артистки, и сами объявили о своей радости.

Красивая пара сыграла свадьбу в декабре 2020 года. Несмотря на разницу в возрасте больше чем в 20 лет, отношения звезды фигурного катания Ильи Авербуха и нежной актрисы Лизы Арзамасовой были очень романтичными, о чем невеста не раз рассказывала журналистам.

Добавим, что для актрисы это первый ребенок, а вот у ее мужа уже есть 17-летний сын Мартин, с которым Лиза быстро нашла общий язык. Ранее Арзамасова рассказывала, какай мамой она хочет стать.

Teleprogramma.pro поздравляет звездную пару с прибавлением в семействе! Здоровья мамочке и ребенку!

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