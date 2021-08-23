«Домой»: впервые ставшая мамой Лиза Арзамасова показала трогательные кадры с выписки из роддома

Подарившая наследника Илье Авербуху актриса Елизавета Арзамасова показала у себя в микроблоге трогательные кадры с выписки. Муж звезды в минувшие выходные забрал ее с малышом, как только прилетел в Москву из Нижнего Новгорода.

«Домой», подписала видео Арзамасова.

На кадрах, переполненных нежности и счастья, Арзамасова светится от радости, а Авербух, которому вручают малыша, просто тает от нежности. Продюсер ледовых шоу смог забрать жену с новорожденным сыном спустя неделю после родов – плотный график и обязательства не позволили звезде сделать это раньше.

О том, что Арзамасова ждет первенца от Авербуха, звезды сообщили лично. Они не стали скрывать грядущее пополнение, и звезда сериала «Папины дочки» откровенно делилась с подписчиками, как проходит ее беременность. Об имени новорожденного сына пара пока не распространяется.

Смотрите также