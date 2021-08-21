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Илья Авербух объяснил, почему уже неделю не забирает Лизу Арзамасову из роддома

Звездная пара стала родителями еще 14 августа.

Илья Авербух объяснил, почему уже неделю не забирает Лизу Арзамасову из роддома
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Известный хореограф Илья Авербух объяснил, почему уже неделю не забирает свою жену актрису и звезду сериала «Папины дочки» Лизу Арзамасову из роддома. Родителями они стали еще 14 августа, но любимая фигуриста так и не покинула стены больницы, где родила малыша. Хотя должна была это сделать через два-три дня после родов.

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: Globallookpress.com

«Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода».

Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, он безумно счастлив появлению еще одного ребенка в своей семье на свет. За последнее время он получил море писем от фанатов. Авербух рад, что поклонники не забывают о нем и Лизе. «Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — заметил Илья Авербух, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у Ильи Авербуха есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Кстати, старший наследник хореографа в прекрасных отношениях с Лизой Арзамасовой. Они часто выкладывают в соцсети совместные ролики, где вместе проводят время.

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