Илья Авербух объяснил, почему уже неделю не забирает Лизу Арзамасову из роддома

Известный хореограф Илья Авербух объяснил, почему уже неделю не забирает свою жену актрису и звезду сериала «Папины дочки» Лизу Арзамасову из роддома. Родителями они стали еще 14 августа, но любимая фигуриста так и не покинула стены больницы, где родила малыша. Хотя должна была это сделать через два-три дня после родов.

«Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, он безумно счастлив появлению еще одного ребенка в своей семье на свет. За последнее время он получил море писем от фанатов. Авербух рад, что поклонники не забывают о нем и Лизе. «Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — заметил Илья Авербух, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у Ильи Авербуха есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Кстати, старший наследник хореографа в прекрасных отношениях с Лизой Арзамасовой. Они часто выкладывают в соцсети совместные ролики, где вместе проводят время.

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