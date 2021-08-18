«Почему нравитесь мужчинам?»: Орлова в платье-комбинации подчеркнула массивные бедра и зону галифе

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова любит демонстрировать в микроблоге роскошные образы. Теледива часто предстает на фото в красивых, струящихся нарядах, которые подчеркивают ее женственные формы.

На этот раз Ольга Орлова показала себя в силуэтном платье-комбинации терракотового оттенка, которое сочетала с золотистыми босоножками.

Наряд продемонстрировал все прелести фигуры Ольги Орловой, которая имеет ярко-выраженную А-силуэтную формы. У ведущей «Дома-2» узкие плечи и довольно объемный низ с мощными бедрами.

Платье, правда, сделало акцент на проблемной зоне Ольги Орловой, подчеркнув ее зону галифе с отложениями на внешней стороне бедра, так называемыми «медвежьими ушками». Впрочем, именно эта пикантная деталь и делает фигуру Ольги Орловой женственной и притягательной.

«Вы задумывались когда-нибудь, почему нравитесь мужчинам? Или не нравитесь? Я как-то говорила, что стороной обхожу все эти курсы взращивания женских энергий и женственной женственности», — призналась Ольга Орлова.

По мнению телеведущей, красота женщины складывается из базовых вещей – хорошего настроения, любви к себе и ухоженности.

«Чистые волосы, ухоженные ручки, ножки, аромат, здоровый внешний вид, ни капли уныния. А если добавить финансовую независимость, уверенность в своей значимости, то суп «Роковая женщина» почти готов», — поделилась Ольга Орлова.

Смотрите также