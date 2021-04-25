Какая есть: Летучая не стала стесняться галифе на бедрах, выложив в Сеть фото в купальнике без прикрас

Жизни Елены Летучей многие могут позавидовать – она переезжает с одного курорта на другой, давая местам в рамках проекта «Летучий надзор» свою экспертную оценку. На сей раз ведущая прибыла по рабочим делам на Мальдивы. Естественно, воспользовавшись случаем и хорошенько отдохнув.

В личный блог знаменитость отправила ни одно кокетливое фото в купальниках. При этом звезда не стала греть голову над фотошопом и выставила снимки без прикрас, не скрывая объемной зоны галифе на бедрах.

Ее поклонники пришли в восторг от пляжных снимков любимицы, заполнив Instagram Летучей восторженными комментариями.

«Вы — шикарнейшая модель, очень красивая», «Сочное тело», «Пушка, ракета, космос», «Купальник отлично смотрится на вашей красивой фигуре при таком пейзаже», «Шикарная», — прокомментировали пост фолловеры.

Смотрите также