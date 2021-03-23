Выходит из моды, но не покидает гардероб: Хромченко показала, как стильно обыграть платье-комбинацию

Несколько сезонов бельевой стиль был на пике популярности и теперь сдает позиции. Но фэшн-эксперт советует не прощаться с популярным нарядом.

С наступлением нового сезона многие женщины уже держат руку на пульсе, отслеживая тренды весны-лета 2021 года. И Эвелина Хромченко на программе «Модный приговор» на этот раз подняла тему остроактуального несколько сезонов подряд платья-комбинации. Оно сдает свои позиции и уступает их более свежим веяниям, но Хромченко спешит успокоить модниц — резко и радикально прощаться с полюбившимся предметом бельевого стиля в гардеробе не стоит.

«Платье-комбинация — это не самая распространенная вещь на подиуме весна-лето 2021. Почему? Потому что иссяк поток. Но насколько огромным он был, настолько мы можем быть уверенными в том, что платье-комбинация осело в вашем гардеробе и вы, конечно, хотите знать, как бы его приспособить к нынешнему сезону», — заинтриговала телеведущая.

Хромченко показала несколько вариантов образов, в которых можно легко и модно обыграть уходящий тренд. И отметила, что комбинация бывает не только шелковой, но и трикотажной, а это несомненный фаворит сезона. «Трикотаж в моде в принципе, а уж геометрический трикотаж тем более», — отметила телеведущая.

Фэшн-эксперт предложила трикотажную комбинацию обыгрывать многослойностью. Например, надевать под нее бадлон или рубашку.

«Подобного рода комплектация, очень напоминая о 70-х, сегодня крайне актуальна», — заметила Хромченко.

Выигрышным будет и комплект, составленный из комбинации и кардигана. А также вариант с джемпером v-neck или любым другим удлиненным свитером. «Любая объемная трикотажная вещь, которая есть у вас в гардеробе», — резюмировала Хромченко.

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