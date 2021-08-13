«Под столом от смеха»: Ольга Орлова развеселила поклонников, показав, как выглядит без фильтров

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в очередной раз доказала, что у нее все в порядке с чувством юмора.

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая Ольга Орлова в последнее время довольно часто устраивает интерактивы в Instagram, во время которых отвечает на вопросы подписчиков.

Ответы звезды всегда глубоки и демонстрируют, что Ольга — человек думающий и правильно использующий свой жизненный опыт и к тому же наделенный чувством юмора.

На этот раз дискуссия коснулась вопросов использования звездами фильтров. Ольга Орлова высказала недоумение по поводу того, почему поклонников так волнует, прибегает та или иная знаменитость к фильтрам или нет.

«Мне, например, фиолетово, кто с фильтрами, кто без. Да, с фильтрами поинтереснее, ну и отлично», — высказалась Ольга Орлова.

Затем она решила показать подписчикам, как выглядит без «улучшайзингов». Но вместо этого ведущая «Дома-2» использовала программу, которая показывает, как человек будет выглядеть в старости.

Подписчики признались, что это очень смешно.

«Ольга, я под столом от смеха от фото без фильтров», — написала одна из поклонниц. «Ну, теперь вы понимаете, почему я с фильтрами? Как без них-то?!» — ответила Ольга Орлова.

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