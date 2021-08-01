Ольга Орлова в кипенно-белой юбке на запах и рубашке с манжетами отправилась в ресторан

Ведущая проекта «Дом-2»- Ольга Орлова — разместила на личной странице в Instagram снимок на деревянном мосту возле ресторана. Примечательно, что для досуга знаменитость выбрала только белоснежную одежду.

Орлова дополнила фотографию размышлениями о перфекционизме.

««Я — перфекционист!», — с гордостью говорим мы о себе и стараемся все сделать идеально.

Никогда не задумывались, что иногда желание быть лучше других просто недостижимо, а это сопровождается спрятанной ложечкой, которой мы ковыряем себе мозг. В итоге, если не получается что-то сделать в совершенстве, представляете, как зашкаливает уровень психоэмоционального напряжения такого человека?» — заявила Ольга.

К слову, аутфит подруги Ксении Бородиной тоже был безупречно идеальным с точки зрения любителей монохромного стиля. Орлова отдала предпочтение рубашке с V-образным вырезом и манжетами. Белоснежную блузку Ольга заправила в юбку с запахом. К слову, юбка длины миди слегка приоткрыла ножки Орловой и продемонстрировала кипенно-белые туфли-лодочки.

«Оля! Вы просто красавица!», «Ольга, вы прекрасны!», «Красавица и умница», «Восхитительный образ», — написали восхищенные поклонники Орловой в комментариях под фото.

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