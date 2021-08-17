Высокий блондин: старшая дочь Екатерины Климовой засветила бойфренда во время отдыха в Хорватии

Актриса Екатерина Климова – мама четверых детей. Старшей наследнице звезды Лизе Хорошиловой девятнадцать лет, девушка окончила первый курс МГУ.

Финальные недели летних каникул Лиза Хорошилова проводит на отдыхе в Хорватии.

Старшая дочь Екатерины Климовой живет в четырехзвездочном отеле на полуострове Порич.

Лиза Хорошилова отдыхает в Хорватии не одна, а в обществе своего избранника, имени которого пока не разглашает. Зато девушка засветила молодого человека на видео, которое появилось в сторис ее микроблога.

Лиза записывала на камеру себя. Но в какой-то момент за ее спиной возник парень.

«Всем привет! Небольшой видеоблог. Я обгорела», — говорит в кадре дочка Екатерины Климовой.

Молодой человек едва не сносит ее с ног. В ответ девушка только хохочет и мельком показывает своего избранника.

Возлюбленный Лизы Хорошиловой хорош собой, он светловолос, высок и мускулист.

Кстати, Екатерина Климова уже давно одобрила избранника дочери, с которым ее наследница училась в одном классе Ломоносовской школы. Актриса считает себя причастной к роману дочери Елизаветы Хорошиловой, поскольку всегда заботится об окружении своих детей и следит, с кем они общаются.

Смотрите также