«Она все в себе, к счастью, принимает и всем довольна»: Климова рассказала о старшей дочери

Как отметила актриса, она себе в 18 лет нравилась лишь накрашенной.

Актриса Екатерина Климова заявила, что старается передавать какие-то жизненные установки своей восемнадцатилетней дочери Елизавете Хорошиловой.

«Многое мы с ней уже проработали. Она все в себе, к счастью, принимает и всем довольна. Я же в ее возрасте нравилась себе лишь накрашенной — и чтобы на голове повязка, как у любимой героини сериала. Стрелки, челки, бусы какие-то». Екатерина Климова

Как отметила Климова, по молодости она сама не очень понимала, что такое красиво, поэтому много экспериментировала. Красила волосы в синий и красный цвет, делала пирсинг, носила одежду, которая отличалась от других. По ее мнению, внешность для нее была словно флаг, которым она размахивала. С годами она поняла, что красота прежде всего сокрыта в простоте, сообщает портал woman.ru.

Напомним, что Екатерина Климова — многодетная мать. У нее четверо детей от трех разных браков. Сейчас актриса одинока.

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